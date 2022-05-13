Думе предложили запретить выдачу необеспеченных потребкредитов по "плавающей" ставке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Банкам могут запретить выдавать необеспеченные потребительские кредиты с переменной процентной ставкой, для ипотечных кредитов планируется ввести ряд ограничений (по сумме и по сроку), также планируются ограничения по данному виду кредитования для МСП.

Это следует из поправок к законопроекту № 1212906-7, с которыми ознакомился "Интерфакс". Сам законопроект был внесен в Госдуму в июле 2021 года группой депутатов. В конце марта 2022 года он был принят в первом чтении.

Изначально документ предполагал запрет на применение плавающей ставки для потребительских и ипотечных кредитов, сумма которых ниже минимального размера, который устанавливает правительство по согласованию с Банком России. Также предполагалось ввести запрет на применение плавающей ставки для кредитов на срок свыше 20 лет и меньше 1 года.

Разосланные на согласование ведомств комитетом Госдумы по финансовому рынку поправки предполагают уже полный запрет на предоставление необеспеченных потребительских кредитов по плавающим ставкам.

"Применение переменных процентных ставок допускается только к кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой", - говорится в поправках в закон о потребительском кредитовании.

В свою очередь, "плавающую" ставку при ипотечном кредитовании можно применять при одновременном соблюдении двух условий. Первое - срок ипотечного кредита не превышает 20 лет. Сумма кредита превышает увеличенную в 200 раз среднемесячную номинальную начисленную зарплату в России в среднем за календарный год.

В 2021 году этот показатель составлял 56 545 рублей в месяц, таким образом, если бы ставка рассчитывалась в 2022 году, то сумма ипотечного кредита должна превышать 11 309 000 рублей.

Уточняется также, что максимальное допустимое значение переменной процентной ставки по ипотечному кредитному договору не может превышать усыновленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта.

В поправках прописывается, что при увеличении переменной величины "плавающей" ставки заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об увеличении срока возврата кредита. Банк обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней и вправе увеличить срок возврата кредита не более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора, но не более чем на четыре года. Этот пункт не применяется к жилью стоимостью от 56 млн 545 тыс. рублей (расчет на 2022 г). Т.е. если стоимость жилья, превышает увеличенную в одну тысячу раз величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по российской экономике.

Законопроект также вводит норму о том, что ЦБ вправе устанавливать для банков (или некредитных финансовых организаций) максимальную допустимую долю кредитов с переменной процентной ставкой, предоставляемую субъектам МСП. Размер допустимой доли исчисляется от общего объема кредитов по итогам квартала, для которого установлена максимальная допустимая доля. Также уточняется, что максимальное допустимое значение переменной процентной ставки по данному кредитному договору не может превышать установленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 года.