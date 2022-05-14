Замглавы МИД РФ заявил о рисках милитаризации Арктики с учетом курса НАТО

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о риске милитаризации Арктики и превращения региона в зону военного противостояния.

"Зная, насколько НАТО готово милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования", - сказал Грушко журналистам.

Он подчеркнул, что позиция Москвы состоит в том, чтобы сохранять Арктику как арену широкого международного сотрудничества. "Военный компонент должен быть минимальный. Мы отвергаем все обвинения в том, что мы занимаемся милитаризацией Арктики", - добавил замминистра.

Москва убеждена в том, что надо развивать мирные инструменты, такие как Арктический совет, Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона, однако с учетом "разворота" Швеции и Финляндии востребованность этих организаций "очевидно, не усилится".