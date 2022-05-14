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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Подозреваемый в подготовке теракта в Сочи арестован судом на два месяца

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Сочи избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, подозреваемому в подготовке вооруженного нападения в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы, суд согласился с доводами следствия и заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток до 12 июля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из материалов, представленных суду, следует, что фигурант является сторонником идей неонацизма и планировал вооруженное нападение на людей в одном из торгово-развлекательных центров города Сочи 9 мая этого года.

Уголовное дело в отношении арестованного возбуждено по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Ранее ФСБ сообщало о задержании гражданина России, 1991 года рождения, который готовил вооруженное нападение на граждан в Сочи 9 мая.

Сочи ФСБ
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