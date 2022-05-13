В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Сочи гражданина РФ, планировавшего совершить теракт в торговом центре 9 мая.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

Позднее ФСБ опубликовала видео с частью опроса задержанного молодого человека.

На видео он дал признательные показания, заявил, что "хотел совершить теракт 9 мая", добавив, что планировал расстреливать людей из револьвера.

Мужчина также сообщил, что является сторонником идеологии нацизма и запрещенного в РФ и признанного террористическим движения "Колумбайн".