В РПЦ заявили об отрицательном отношении к компьютерным играм

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви сообщили, что она не приветствует тягу к компьютерным играм, считая их своего рода наркотиком.

"Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, компьютерная игра может на какое-то время - на несколько часов, дней или недель - выбить человека из его нормального состояния, погрузить в иллюзорный мир, и человек может впасть в зависимость от нее.

Митрополит Иларион считает, что компьютерные игры - это "своеобразный наркотик", поэтому, с точки зрения Церкви, они в целом отрицательно влияют на психику людей.

По этой причине Церковь, как отметил митрополит, не участвует в создании компьютерных игр, "точно так же, как Церковь не участвует, например, в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость саму по себе глубоко опасной для человека".