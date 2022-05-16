Курировавшего автопром замглавы Минпромторга сменил глава Минпромышленности Татарстана

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Заместитель промышленности и торговли РФ Александр Морозов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу.

Соответствующее постановление подписал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минпромторге РФ Морозов курировал автомобильную промышленность. "На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Его место займет заместитель премьер-министра Татарстана, глава Минпромторга республики Альберт Каримов, следует из другого утвержденного Мишустиным постановления, размещенного на портале официальной информации.

Морозов пришел в Минпромторг в 2013 году на должность директора департамента транспортного и специального машиностроения, до этого в течение пяти лет он занимал позицию директор департамента программ стимулирования спроса ГК "Роснано". Еще ранее работал коммерческим директором ООО "Евросибэнерго", с 2005 по 2007 гг. был генеральным директором ЗАО "Торговый дом "Северсталь-Инвест", с 2002 по 2005 гг. - коммерческим директором ОАО "ЗМЗ" и директором по закупкам ОАО "УАЗ".

Каримов возглавляет промышленное ведомство Татарстана с 2015 года, до этого, с 2010 по 2015 гг. он был председателем совета директоров ОАО "Химград", главой набсовета ОАО "Управляющая компания "Идея Капитал", которое возглавлял с 2006 по 2010 гг.