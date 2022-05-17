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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

В "Роскосмосе" сочли возможным использование МКС после 2024 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы продлить ее эксплуатацию после 2024 года, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью газете "Известия".

"Международная космическая станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет. Он истек в 2013 году. Сейчас идет эксплуатация станции по состоянию, ее срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлен до 2024-го. Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года", - сказал Крикалев.

По его словам, "состояние станции позволяет это сделать - у МКС есть запас прочности".

При этом исполнительный директор "Роскосмоса" уточнил, что решение о новой орбитальной станции на смену МКС будет принято "ближе к 2024 году".

"Важно услышать доводы инженеров, техников, ученых, научно-технических советов. Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем. В 1980-е - 1990-е годы звучали рассуждения вроде "давайте вообще прекратим пилотируемую программу", "давайте вообще прекратим развитие космонавтики и будем делать колбасу за эти деньги". Это повторяется сейчас, мы находимся на новом витке подобных доводов", - сказал Крикалев в беседе с изданием.

МКС Роскосмос Сергей Крикалев
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