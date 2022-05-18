ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове за повреждение ЛЭП

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Кемерове сторонника украинских радикалов, причастного к повреждению линий электропередач.

"В Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 281 (диверсия) УК России, в рамках которого проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

"По адресу его проживания изъяты бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с повреждённых ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции г. Кемерово, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий", - сказали в ФСБ.

Задержанный дает признательные показания, сообщили в спецслужбе.