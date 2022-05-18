Подозреваемый сторонник украинских радикалов арестован в Кемерове до 16 июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кемеровский городской суд арестовал до 16 июня гражданина России, которого ФСБ заподозрила в повреждении двух опор линии электропередач и в намерении поджечь военкомат, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В ФСБ задержанного назвали "сторонником украинских нацистов".

По версии спецслужбы, он повредил две опоры ЛЭП, что привело к отключению подачи электричества в Кузбассе. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и диверсии (ст. 281 УК).

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись, на которой задержанный признается, что повредил опоры ЛЭП. Также он признается, что планировал поджечь военкомат, когда там никого не будет.