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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Подозреваемый сторонник украинских радикалов арестован в Кемерове до 16 июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кемеровский городской суд арестовал до 16 июня гражданина России, которого ФСБ заподозрила в повреждении двух опор линии электропередач и в намерении поджечь военкомат, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В ФСБ задержанного назвали "сторонником украинских нацистов".

По версии спецслужбы, он повредил две опоры ЛЭП, что привело к отключению подачи электричества в Кузбассе. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и диверсии (ст. 281 УК).

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись, на которой задержанный признается, что повредил опоры ЛЭП. Также он признается, что планировал поджечь военкомат, когда там никого не будет.

ФСБ Кемерово Кузбасс Украина
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