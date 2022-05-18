Воронежские власти решили снести все ветхие балконы из-за случаев их обрушений

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил подготовить программу по ликвидации ветхих балконов, сообщает правительство региона.

Областная госжилинспекция уже направила в управляющие компании региона письма о необходимости проверить общее состояние домов и уделить особое внимание состоянию балконов домов 50-70 годов прошлого века.

Органам местного самоуправления также поручено проверить состояние балконов, выходящих на тротуарные зоны оживленных улиц. Акты всех проверок будут представлены в госжилинспекцию до конца мая, после чего специалисты приступят к их анализу.

Результаты работы направят в областной департамент ЖКХ и энергетики для разработки с фондом капремонта проекта программы ликвидации аварийного состояния балконов.

13 мая при обрушении балкона в жилом доме в центре Воронежа погибла женщина. Также в феврале текущего года обрушились два балкона в жилом доме в центре города. В результате повреждения получили входная группа магазина на первом этаже здания и припаркованные во дворе автомобили.