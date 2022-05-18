Кочевники с детьми застряли на шесть дней в тундре из-за поломки снегоходов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Группа из 14 кочевников с детьми на шесть дня застряла в тундре, вероятно, из-за поломки снегоходов, их эвакуировали спасатели "Ямалспаса", сообщили в департаменте гражданской защиты Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным ведомства, тундровики с детьми 12 мая выехали из села Панаевск к себе в чум, но в назначенное время домой не приехали.

"Интерфаксу" в департаменте уточнили, что люди из села выехали на снегоходах. Возможно, их техника сломалась, и они не смогли продолжить путь.

17 мая спасатели "Ямалспаса" вылетели на вертолете Ми-8 в район Байдарацкой губы их искать. Людей нашли и доставили домой, медицинская помощь им не понадобилась. Техника кочевников осталась в тундре.