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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Депутаты оценили перспективы устройства пасек на крышах домов Петербурга

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Петербургский Закс поддержал законопроект о правовом регулировании в сфере пчеловодства, документ принят в первом чтении на пленарном заседании в среду.

Его разработали парламентские комитет по законодательству и комиссия по экологии и природопользованию. Документ дает правительству Петербурга дополнительные полномочия, чтобы оно могло помогать пчеловодам информационно, организационно, консультативно, методически и образовательно, а также устанавливает понятие субъектов пчеловодческой деятельности и относит к ним производителей инвентаря.

"Я не пчеловод, но мед люблю, как и многие, наверное. (...) Целенаправленная, комплексная поддержка этого направления деятельности в Петербурге позволит открыть новые горизонты, в том числе и для благоустройства территорий. Действующие правила не запрещают размещать пасеки и отдельные ульи на крышах домов в том числе. Такая практика существует во многих европейских странах, и такой опыт признан уместным для реализации на территории Санкт-Петербурга", - сообщил представлявший проект председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия").

На его взгляд, такой подход поможет стимулировать многих петербуржцев обратиться к этой деятельности, что позитивно скажется на озеленении города и увеличении маточного поголовья.

Депутат "Единой России" Алексей Цивилев со своей стороны уточнил, что идея устройства пасек на крышах петербургских домов может натолкнуться на препятствие, так как накануне на заседании рабочей группы Закса по вопросу размещения вышек сотовой связи прозвучало заявление, что "из-за вышек 5G в городе пропали комары, тараканы и пчелы".

Беликов сообщил, что проконсультировался с Союзом пчеловодов, и там подтвердили актуальность темы и перспективность развития этого направления в Петербурге. По его данным, на текущий момент в городе пчеловодством занимаются 64 индивидуальных предпринимателя и четыре юридических лица. Правительство Петербурга пока не утвердило программу развития пчеловодства, она находится в разработке.

В результате за документ проголосовали 46 депутатов, трое воздержались.

Петербург
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