Дума приняла закон о постановке на налоговый учет через сайт госуслуг

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют правила постановки граждан на учет в налоговых органах и позволяют провести эту процедуру через сайт госуслуг.

Законопроект № 15841-8 в ноябре 2021 года внесло в парламент правительство. В силу он вступит с 1 декабря 2022 года, поскольку для его реализации нужно доработать программное обеспечение.

Он предусматривает, что физлицо сможет направить через "Госуслуги" заявление о постановке на налоговый учет, а налоговый орган сможет через этот же портал отправить заявителю электронное свидетельство о постановке на учет.

Сейчас физическое лицо вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в любой налоговый орган по своему выбору лично (либо через представителя), направить его по почте заказным письмом или заполнить заявление на официальном сайте ФНС при помощи специального сервиса. Налоговый орган обязан поставить физическое лицо на учет в течение пяти дней со дня получения заявления и в тот же срок выдать ему свидетельство.