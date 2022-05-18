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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Школьница погибла под колесами троллейбуса в Краснодаре

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Троллейбус сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом перекрестке в Краснодаре. Об этом сообщили "Интерфаксу" в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, инцидент произошел в 14:05. Водитель троллейбуса, курсирующего по маршруту №8, двигаясь по улице Каляева, при повороте налево на улицу Кожевенную наехал на 15- летнюю школьницу. Как отмечается, она переходила проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате - девочка погибла, рассказал собеседник агентства.

Подробности происшествия выясняются.

Краснодар
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