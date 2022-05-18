Житель Набережных Челнов получил трое суток за визит в школу в пьяном виде

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах суд арестовал на трое суток горожанина, который 17 мая пришел в школу пьяным и неадекватно себя вел, сообщили в МВД Татарстана. Ему вменили появление в общественном месте в нетрезвом состоянии (ст.20.21 КоАП).

Полицейские его задержали, получив анонимное сообщение о случившемся.

В челнинском исполкоме изданию "БИЗНЕС Online" подтвердили информацию об инциденте в школе №18. Там уточнили, что посетителя задержали сотрудники школы и охранники из ЧОПа и вызвали полицию тревожной кнопкой, никто не пострадал.

По сведениям местных СМИ, мужчина пришел с ножом разбираться с обидчиками его 11-летнего сына, а затем выяснилось, что мальчик про обидчиков все придумал. В исполкоме города заявили, что факт буллинга не подтвердился.