Арестованы все подозреваемые по делу о перестрелке в Приморье

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суд в Приморье отправил под арест трех подозреваемых по делу о перестрелке в поселке Рощино, в результате которой один человек погиб, двое ранены, сообщила прокуратура края.

"По результатам рассмотрения ходатайств следователя, с учетом мнения государственного обвинителя, обратившего внимание на тяжесть преступлений, в совершении которых подозреваются фигуранты, а также неспособность более мягкой меры пресечения обеспечить их надлежащее поведение, суд избрал в отношении 35-летнего и 18-летнего подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Также в четверг под стражу на два месяца отправлен 41-летний подозреваемый. Ранее он отказывался рассказать об обстоятельствах произошедшего, в судебном заседании ограничился краткими пояснениями о причинах стрельбы.

Как сообщалось, в районе магазина "Рубин" в селе Рощино Красноармейского района в ночь на 15 мая произошел бытовой конфликт, в котором, по предварительным данным, участвовали 12 человек. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие.

В результате от огнестрельного ранения погиб 23-летний местный житель, травмы получили 25-летний мужчина и 17-летний юноша. Подозреваемых задержала полиция.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи изъяли оружие, из которого, предположительно, были убит человек. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.