РФ прорабатывает поставки комплектующих для энергетики из "дружественных" стран

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия ищет дополнительные каналы поставок запчастей и комплектующих в энергетике из "дружественных" стран, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Прорабатываются альтернативные каналы поставок с "дружественными" странами", - сказал он, говоря также и о логистике.

По его словам, санкционные ограничения затронули сферу сервиса и наличие запасных частей для оборудования в энергетике. "Организована совместная работа с Минпромторгом России и отраслевыми компаниями по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей и комплектующих для иностранного оборудования", - рассказал он.