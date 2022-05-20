Красноярский экс-полицейский осужден условно за продажу персональных данных

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске приговорил бывшего полицейского к полутора годам лишения свободы условно по делу о передаче за деньги персональных данных граждан, сообщило в пятницу управление СКР по краю и республике Хакасия.

"Он признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2018 по 2019 годы сотрудник отдела полиции №3 МУ МВД "Красноярское" получил более 1 млн рублей незаконного вознаграждения за передачу неустановленным лицам в мессенджере персональных данных людей - сведений о паспортных данных, наличии транспортных средств и их регистрационных знаках, о прописке, авиа- и железнодорожных перемещениях, которые содержатся в базах данных МВД.

Уголовное дело было возбуждено по материалам краевого управления ФСБ. Экс-полицейский полностью признал свою вину.