Башкирская пенсионерка из мести подожгла дом сожителя

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жительницу Кушнаренковского района Башкирии, подозреваемую в поджоге дома, в котором погибли два человека, еще трое надышались угарным газом, сообщила пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

По данным ведомства, ночью 19 мая в частном доме на улице Раздольной в селе Кушнаренково произошел пожар. После тушения были найдены тела 68-летнего хозяина дома и его 50-летнего знакомого. Еще трое местных жителей с отравлением угарным газом обратились в больницу.

В поджоге дома призналась 68-летняя сожительница погибшего домовладельца.

По словам задержанной, пятеро мужчин, включая сожителя, выпивали спиртное и выгнали ее из дома. Женщина некоторое время поплакала на веранде, погуляла на улице, а затем вернулась в дом и начала угрожать обидчикам. Не обращая внимания на ругань пенсионерки, пьяные мужчины уснули, а она вышла на веранду, подожгла покрывало на диване и ушла к сестре, отметила пресс-служба.

Пенсионерка рассказала полицейским, что компания мужчин часто гостила в доме и ей приходилось на всех готовить.

Пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в свою очередь, сообщила, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.