В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы более 17 тыс. человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, украинских населенных пунктов вывезены свыше 17 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 тысяч 306 человек, в том числе 2 213 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже один миллион 377 тысяч 925 человек, из которых 232 тысяч 480 детей", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 млн 756 тыс. 228 обращений из 2 136 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 таких обращения на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сообщил Мизинцев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.