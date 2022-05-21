Что случилось этой ночью: суббота, 21 мая

Заявление Шойгу о полном освобождении "Азовстали", эвакуация в РФ более 17 тысяч человек из Украины и ЛДНР за сутки, прогноз роста заболеваемости оспой обезьян от ВОЗ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шойгу заявил о полном освобождении территории "Азовстали" от украинских военных. Министр обороны доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину. Минобороны РФ также опубликовало кадры сдачи в плен последней группы украинских военных с комбината.

- В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы более 17 тыс. человек. По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции российскую границу пересекли 1 377 925 человек, в том числе 232 480 детей.

- В ВОЗ допустили рост заболеваемости оспой обезьян в летний период. В организации считают, что это может произойти из-за проведения массовых мероприятий. На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян.

- Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти. В Будапеште заявили, что при этом нужно сохранить работу нефтепроводов, так как экономика Венгрии "будет убита без российского топлива". На это указал глава венгерского МИД.

- Россия утвердила перечень стран, для которых сняты ковидные ограничения на сообщение. В список вошли Абхазия, Белоруссия, ДНР, Казахстан, Китай, ЛНР, Монголия, Украина и Южная Осетия.