В России реконструируют пункт пропуска Караозек на границе с Казахстаном

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Караозек на границе России с Казахстаном реконструируют, чтобы был готов к развитию коридора "Север-Юг", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в субботу в ходе поездки в Астраханскую область.

"Пункт пропуска Караозек - один из ключевых. Он среди тех пунктов, которые нам необходимо в ближайшее время привести в соответствие нормативным требованиям", - сказал он журналистам в субботу.

Савельев отметил, что сегодня осмотрел этот пункт пропуска с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

"У нас существует старый пункт пропуска, есть незаконченный новый пункт пропуска. Мы нашли некий третий вариант, сейчас будем все это обсуждать", - пояснил министр.

По его словам, главная задача - чтобы этот пункт пропуска был готов к развитию коридора "Север-Юг".

"Потому что без пункта пропуска - это будет опять же одно из узких мест, которое не позволит нам оперативно решать задачи по движению грузов. Поэтому пункт пропуска Караозек - ключевой, и мы сделаем все, чтобы это решить в те же сроки. Средства, выделенные для его реконструкции, у нас имеются", - добавил Савельев.

Он сообщил, что сегодня осмотрел практические все инфраструктурные проекты, которые требуют тех или иных вложений и участия федерального центра.

"Мы посмотрели порт "Оля", порт "Астрахань", обходы Астрахани, мосты, дорогу, пограничный пункт "Караозек", - сказал Савельев. - В каждом из этих объектов мы видим необходимость участия федерального центра".