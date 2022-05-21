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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Снег выпал в нескольких районах Башкирии, жители лепят майских снеговиков

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Снег выпал в Абзелиловском и Белорецком районах Башкирии в субботу, сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Владимир Савостьянов.

"Сегодня ночью в Абзелиловском районе выпал снег. Сейчас снег с дождем наблюдается в Белорецком районе", - написал Савостьянов в своем телеграм-канале.

Он рекомендовал автомобилистам строго соблюдать правила дорожного движения.

Жители этих южных районов Башкирии публикуют фотографии выпавшего снега в соцсетях.

"А вы уже посадили картошку?" - интересуется администрация Белорецкого района на своей странице "ВКонтакте" рядом с фото заснеженного села Узянбаш.

Оказалось, одна из жительниц собиралась начать посадку картофеля прямо сегодня, на что земляки начали ее подбадривать, выдвигая версии, что у нее получится озимая картошка, "картошка-подснежник" или "подснетошка". Кто-то тут же поместил объявление о продаже лыж. Впрочем, есть и пользователи, которые сетуют на окончание отопительного сезона.

Стали жители выкладывать и фотографии майских снеговиков. Кто-то даже перед одним из них вычертил на снегу дату - "21 мая".

В соцсетях также появились фото майских снежных пейзажей и автотрасс.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью по республике прогнозируется от 0 до +5 градусов, а снег продолжится в воскресенье и в ночь на понедельник.

Башкирия
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