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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Секретарь ОДКБ отметил способность стран блока защитить свою территориальную целостность

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности способны защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность в случае возникновения таких угроз, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Никакого сомнения нет, что если будет угроза безопасности государствам, то соответствующие решения будут приняты ОДКБ", - заявил Зась в эксклюзивном интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам генсека, страны-участницы смогут защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность своих государств.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В Москве 16 мая состоялась встреча лидеров государств - членов ОДКБ, посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите заявил, что в контексте последних событий ОДКБ не демонстрирует былого единства, как это было, например, во время январских беспорядков в Казахстане. Вопрос о привлечении ОДКБ к спецоперации на Украине на саммите в Москве не обсуждался, пояснил тогда Зась.

ОДКБ Россия Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Таджикистан Станислав Зась
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