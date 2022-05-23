Lexus без водителя наехал на людей на остановке в центре Владивостока
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в понедельник в результате аварии на автобусной остановке в центре Владивостока, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
"Автомашина Lexus RX 350 без водителя наехала на пешеходов, находящихся на остановке общественного транспорта "Изумруд", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили два пешехода. Один из них госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение.
По словам 43-летней владелицы автомобиля, перед тем как произошло ДТП, она припарковала машину и покинула салон. Во время автоаварии иномаркой никто не управлял.
Водительский стаж владелицы Lexus RX 350 составляет 19 лет. В этом году она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.