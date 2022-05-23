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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления курсантов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи начали расследование уголовного дела по факту отравления курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России, сообщила в понедельник пресс-служба областного следственного управления СКР.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Пресс-служба прокуратуры Самарской области сообщила, что число госпитализированных возросло до 44 человек.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, около 300 курсантов принимали пищу, после которой произошло массовое отравление.

21 мая 29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте 14-15 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления. У шести пациентов состояние оценивалось как средней степени тяжести, у остальных - как удовлетворительное. Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами образовательного учреждения.

СКР МВД Самара
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