Прокуратура и СКР начали проверку после отравления 29 курсантов в Самаре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура и СКР выясняют обстоятельства массового отравления курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России.

Как сообщает прокуратура по Самарской области, вечером 21 мая 2022 года 29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

"В настоящее время дети находятся в стационаре, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, ведомство начало проверку по признакам ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).