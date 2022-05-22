Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Прокуратура и СКР начали проверку после отравления 29 курсантов в Самаре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура и СКР выясняют обстоятельства массового отравления курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России.

Как сообщает прокуратура по Самарской области, вечером 21 мая 2022 года 29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

"В настоящее время дети находятся в стационаре, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, ведомство начало проверку по признакам ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 21 мая

В Минтрансе заявили о проблемах с логистикой в России из-за санкций

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Мурашко заявил, что в России нет оспы обезьян

Мурашко заявил, что в России нет оспы обезьян

Приграничные села в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника

Поставки МБР "Сармат" в российские войска планируют начать в конце осени

В Госдуме предложили производить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров пополнили список физлиц-иноагентов