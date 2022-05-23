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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

ВЦИОМ отметил сокращение за 30 лет числа сторонников идей о всемирном заговоре

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Опросы ВЦИОМа показали, что 88% россиян ни разу не ощущали, что их поведением управляют некие тайные силы, в 1992 году так же ответили только 48% опрошенных.

Еще 7% опрошенных допускают, что с ними это иногда случается (27% в 1992 году), 2% признались, что у них часто создается такое впечатление (9% тридцать лет назад). В 1992 году затруднились с ответом 16% россиян, в 2022 году - только 3%.

Последний опрос социологи провели 28 апреля по телефону среди 1600 взрослых россиян по случайной выборке из базы телефонных номеров. Выборка взвешена по социально-демографическим параметрам.

В существование тайных организаций, которые скрыто правят миром или страной, верят 37% опрошенных против 48% тридцать лет назад. Доля тех, кто в тайное мировое правительство не верит, выросла с 26% до 51%. Не смогли определиться 12% респондентов против 26% в 1992 году.

Доля отрицающих теорию заговора растет быстрее, чем сокращается доля ее сторонников, говорится в комментарии ВЦИОМа. За 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций, тогда как доля сторонников таких взглядов сократилась почти в полтора раза.

На вопрос, что в первую очередь управляет поведением людей, 63% россиян выбрали ответ "только воля и разум человека" (37% в 1992 году). 13% склонились к мнению, что нами управляют объективные законы (8% в 1992 году). Доля тех, кто считает, что все решает судьба, сократилась с 29% до 9% за тридцать лет. В волю случая верят 5% опрошенных против 8% в 1992 году.

ВЦИОМ
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