Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Большая часть лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в текущем году, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении министерства в понедельник.

Сообщается, что на текущий момент запасы пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в субъектах РФ составляют 4,5-месячную потребность, и, в случае необходимости, могут быть перераспределены среди нуждающихся регионов.

"Аукционы на поставку пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой вакцины в настоящее время не размещаются, в том числе в связи с процессом перерегистрации предельной отпускной цены, инициированным производителями указанных вакцин", - отметили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Производители и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики.