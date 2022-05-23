Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

"Почта России" и РЖД запустили первый почтовый контейнерный поезд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Почта России" и ОАО "РЖД" запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту Москва - Владивосток.

Отправка поезда состоялась в понедельник на площадке терминально-логистического центра "Ворсино", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем поезд будет курсировать по маршруту Москва - Владивосток - Москва на еженедельной основе.

До сих пор "Почта России" доставляла почтовые отправления по всей стране в почтово-багажных вагонах, которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования.

По пути следования новый поезд сделает восемь остановок в крупнейших городах Транссиба: Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Хабаровске. В общей сложности с учетом отцепки и прицепки вагонов он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами.

В составе поезда также проследуют контейнеры с автомобилями "Почты России", конечная точка доставки - Петропавловск-Камчатский.

Почта России РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Минтуризма Ставрополья стал фигурантом новых уголовных дел

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

В Москве заявили о праве США отправить в Киев морпехов для охраны своей дипмиссии

НПФ в I квартале показали отрицательную доходность по портфелям накоплений и резервов

В Кремле усомнились в вероятности обмена Медведчука на военных с "Азовстали"

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления курсантов

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 158 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 158 человек

Неплатежи в экономике, несмотря на ухудшение конъюнктуры, остались на уровне 2021 года