"Почта России" и РЖД запустили первый почтовый контейнерный поезд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Почта России" и ОАО "РЖД" запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту Москва - Владивосток.

Отправка поезда состоялась в понедельник на площадке терминально-логистического центра "Ворсино", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем поезд будет курсировать по маршруту Москва - Владивосток - Москва на еженедельной основе.

До сих пор "Почта России" доставляла почтовые отправления по всей стране в почтово-багажных вагонах, которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования.

По пути следования новый поезд сделает восемь остановок в крупнейших городах Транссиба: Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Хабаровске. В общей сложности с учетом отцепки и прицепки вагонов он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами.

В составе поезда также проследуют контейнеры с автомобилями "Почты России", конечная точка доставки - Петропавловск-Камчатский.