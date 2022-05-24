Житель Приморья подарил музею найденный в поле меч возрастом более 1,5 тыс. лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Приморского края передал в дар музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева уникальный артефакт - меч возрастом более 1,5 тысячи лет, сообщила пресс-служба музея.

Дмитрий Синельников из села Покровка после вспашки нашел на поле меч и сообщил о находке в музей, прислав фотографии.

"При ближайшем рассмотрении оказалось, что это меч эпохи троецарствия - периода трех государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I в. до н.э по VII в н.э. Переданный артефакт датируется по аналогичным предметам, найденным на Корейском полуострове, V-VII веками", - говорится в сообщении.

По словам главного хранителя музея Максима Якупова, меч будет передан на консервацию и изучение, в дальнейшем он поступит в музейный фонд РФ и будет направлен на реставрацию. После этого экспонат, скорее всего, пополнит коллекцию оружия в зале "Магия клинка", где его смогут увидеть посетители. Помимо холодного оружия здесь представлено защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII- начала XX века. Один из раритетов в коллекции - наградная сабля героя войны 1812 года, поступившая в музей в 1944 году.

У истоков создания коллекции стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи и общественные деятели.

Коллекцию пополняли и жители Приморского края, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и дальневосточными таможенниками.