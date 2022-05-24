Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Дачник из ХМАО после 15 лет владения участком откопал на нем схрон боеприпасов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Нижневартовска, вскапывая огород на участке, который купил 15 лет назад, обнаружил в земле пакет, в котором оказались патроны и гранаты. Он вызвал полицию, сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Взрывотехники забрали с этого участка 367 патронов различного калибра, четыре гранаты и четыре запала к гранатам. Проверка показала, что коррозия сделала патроны непригодными для стрельбы.

"Обнаруженные гранаты пригодны для производства взрыва при наличии средств взрывания", - говорится в пресс-релизе.

Боеприпасы обезвредят сотрудники Росгвардии.

Полиция Нижневартовска проводит проверку в связи со случившемся. 44-летний хозяин участка в садовом товариществе купил его 15 лет назад по объявлению.

Нижневартовск МВД ХМАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Что произошло за день: понедельник, 23 мая

Кандидат на пост главы МЧС Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что трибунал над военными с "Азовстали" начнется в Мариуполе

Источник сообщил, что кандидатом на пост главы МЧС стал Александр Куренков

Минздрав допустил применение рабочих стандартов для лекарств только в порядке исключения

Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ

Кандидатура на пост главы МЧС РФ поступила в Совет Федерации

Экс-глава Минтуризма Ставрополья стал фигурантом новых уголовных дел