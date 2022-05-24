Дачник из ХМАО после 15 лет владения участком откопал на нем схрон боеприпасов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Нижневартовска, вскапывая огород на участке, который купил 15 лет назад, обнаружил в земле пакет, в котором оказались патроны и гранаты. Он вызвал полицию, сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Взрывотехники забрали с этого участка 367 патронов различного калибра, четыре гранаты и четыре запала к гранатам. Проверка показала, что коррозия сделала патроны непригодными для стрельбы.

"Обнаруженные гранаты пригодны для производства взрыва при наличии средств взрывания", - говорится в пресс-релизе.

Боеприпасы обезвредят сотрудники Росгвардии.

Полиция Нижневартовска проводит проверку в связи со случившемся. 44-летний хозяин участка в садовом товариществе купил его 15 лет назад по объявлению.