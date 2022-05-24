В Думе предложили построить на Кубе "санаторно-курортные базы" для военных РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российских военных, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине, следует направлять на курорты Кубы, заявил первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За Правду" Олег Нилов.

"Давайте предложим Кубе, чтобы на средства РФ, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены санатории, здравницы, особенно для военнослужащих", - сказал Нилов на пленарном заседании нижней палаты во вторник.

Такие санатории могли бы помочь "восстановлению, лечению в том числе бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья", считает депутат.

"Санаторно-курортные базы могут послужить и другую роль, чтобы угомонить тех, кто там недалеко в 80 милях от Кубы", - сказал Нилов.

Он выразил уверенность, что "на Кубе согласятся и пойдут на это".