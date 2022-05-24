Бывший пермский депутат Телепнев оставлен на свободе после потасовки в баре

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Перми оставил на свободе под запрет определенных действий бывшего депутата краевого заксобрания Александра Телепнева, передает из суда корреспондент "Интерфакса". 20 мая он был задержан после потасовки в одном из баров города. Ему вменяют хулиганство.

Теперь Телепневу до 7 июля запрещено выходить из дома без разрешения следователя (за исключением случаев похода в магазин, больницу и кратковременных прогулок). Также суд запретил ему общаться с потерпевшими, свидетелями, специалистами и экспертами по уголовному делу, отправлять почту, пользоваться телефоном и интернетом.

Следователь полиции Маргарита Кольцова просила суд арестовать Телепнева, а сам Телепнев просил оставить его под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в конце апреля Телепнев устроил пьяную потасовку в одном из баров. Кольцова не назвала пострадавших, но уточнила, что фигуранту дела предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК (хулиганство) и он признал вину частично. По данным местных СМИ, пострадали бармен и клиент заведения.

В 2018 году Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в пермском ночном клубе "Дом культуры" избили Андрея Ширмана (DJ Smash). Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что травмы нанесены руками и ногами. Ущерб здоровью Ширмана был оценен как средней степени тяжести.

За это Телепнев и Ванкевич получили два года колонии поселения по статье об умышленном причинении вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений. Позднее суд заменил Ванкевичу наказание с лишения свободы на ограничение свободы, а Телепнев освободился условно-досрочно.

Телепнев - мастер спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.