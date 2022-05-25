Многодетный отец, покусавший в Ингушетии полицейского, получил условный срок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Карабулакский районный суд в Ингушетии вынес обвинительный приговор жителю села Плиево по уголовному делу о применении насилия к сотруднику полиции при задержании, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что злоумышленник 11 января 2022 года в парке в Карабулаке, в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции потребовали от него прекратить незаконные действия и проехать с ними в полицию для разбирательства и поместили его в служебный автомобиль", - сказал представитель ведомства.

При задержании мужчина покусал руки полицейскому.

Кроме того, на следующий день в изоляторе отдела полиции он разбил камеры видеонаблюдения, а также сорвал противопожарное устройство, установленное на потолке комнаты административно-задержанных.

Его действия были квалифицированы по ч.1 ст.318 и ч.1 ст.167 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

С учетом наличия на его иждивении четверых несовершеннолетних детей, дебоширу назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.