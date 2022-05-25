В Ингушетии приговоренных к принудительным работам избили за мобильные телефоны

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Ингушетии расследуют инцидент с избиением осужденных, которые проходили принудительные работы на сельскохозяйственном агропредприятии в Малгобекском районе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы, силовики выезжали на место происшествия.

"В ходе разбирательства выяснилось, что у ранее судимых 43-летней женщины, молодого человека 1988 г.р., а также и 36-летнего мужчины, отбывающих наказание в виде принудительных работ на агропредприятии, возник конфликт в рабочее время с руководством и службой безопасности. Причиной послужило пользование осужденными мобильным телефонами на производстве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возникла потасовка. У осужденных телефоны отобрали, применив силу, и вернули после рабочего дня.

В результате два человека попали в больницу с ушибами и гематомой. Им оказали медицинскую помощь и отпустили.