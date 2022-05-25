Калининградский зоопарк сообщил о переселении броненосца Потемкина в новый вольер

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Зоопарк Калининграда переселил шаровидного броненосца по имени Потемкин в обновленный вольер, сообщил зоосад на своей стране в телеграме.

"Броненосец Потемкин возвращается! Вчера Потёмкин вернулся в свой обновленный вольер в Доме тропических птиц", - говорится в сообщении.

За время его отсутствия здесь сделали электрический теплый пол, поменяли субстрат и установили огромный корень алычи.

"Переезд прошел спокойно. Сегодня утром Потемкин вышел на традиционное контрольное взвешивание, с аппетитом поел и изъявил желание общаться", - отметили в зоопарке.

Шаровидный броненосец прибыл в Калининград осенью 2021 года и получил имя Потемкин. Варшавский зоопарк безвозмездно передал его в Россию по рекомендации хранительницы племенной книги шаровидных броненосцев Ютты Хойер (зоопарк Галле, Германия).

В России по одной особи шаровидных броненосцев содержат зоопарк Москвы и Ленинградский зоопарк. В Международной Красной Книге этот вид животных имеет статус NT (вид близкий к видам, находящимся под угрозой исчезновения).

Шаровидные броненосцы умеют в случае опасности сворачиваться в шар, так, что их тело, "забронированное" костными и роговыми щитками, становится непреступной крепостью для хищников. Это высокоинтеллектуальные, очень подвижные и неприхотливые животные, они быстро привыкают к человеку и с радостью идут на контакт.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Он был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных зоопарка - лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в коллекции учреждения, занимающего площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2 тыс. особей.