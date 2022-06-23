Змей Горыныч и Василиса из Калининградского зоопарка стали родителями

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В зоопарке Калининграда появился на свет птенец белоголового сипа, сообщил зоосад на своей стране в соцсети.

"Как и положено, выдержали паузу и рассказываем: еще в мае в семье белоголовых сипов - Змея Горыныча и Василисы, - появился новорожденный. Сейчас птенцу уже полтора месяца, он вырос и стал размером с молодую индюшку! До двух месяцев его будут кормить родители, а потом он начнет осваивать мир", - говорится в сообщении.

У Горыныча и Василисы это уже третий по счету птенец. Первые два уже разлетелись: один - в Челябинск, другой - в Нальчик.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Зоопарк был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных - лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2000 особей.