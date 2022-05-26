Экс-руководитель стройкомпании в Приморье осужден за обман дольщиков на 300 млн руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приговорил к реальному лишению свободы бывшего руководителя строительной компании "Дальстройконтракт", обманувшего более 150 дольщиков, сообщила в четверг прокуратура Приморского края.

Ленинский районный суд Владивостока приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана), и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант с 2006 года по 2016 год заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве двадцатиэтажного многоквартирного дома на улице Кипарисовая во Владивостоке, не имея разрешения на строительство, в связи с чем дом так и не был сдан в эксплуатацию.

В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 300 млн рублей, отмечает надзорное ведомство.

В 2018 году фигурант уже был осужден за обман дольщиков этой же стройки, тогда суд приговорил его к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре, в новом приговоре речь идет о том же недостроенном доме, однако потерпевшими являются другие люди. Все это время фигурант находился в СИЗО.