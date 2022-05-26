В Екатеринбурге двое рабочих выпали из строительной люльки с высоты 32-го этажа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге со строящегося многоэтажного здания из люльки на землю упали двое рабочих и погибли. По факту возбуждено уголовное дело и проводится прокурорская проверка.

По предварительным данным прокуратуры Свердловской областью, люлька находилась на уровне 32-го этажа здания и у нее с одной стороны оборвался трос, она повисла на втором, а рабочие выпали.

Погибли граждане одной из республик Центральной Азии 1995 и 1989 годов рождения, уточнили в пресс-службе городского управления МВД.

Уголовное дело о их гибели возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть двух человек (ч.3 ст.216 УК), сообщили в областном главке СК. Следователи изымают документы о соблюдении норм безопасности на этой стройке, допрашивают очевидцев и представителей застройщика.

Прокуроры в ходе проверки выяснят, кто отвечал за соблюдение техники безопасности на этой площадке и кто допустил людей к работе.