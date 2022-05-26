Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Екатеринбурге двое рабочих выпали из строительной люльки с высоты 32-го этажа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге со строящегося многоэтажного здания из люльки на землю упали двое рабочих и погибли. По факту возбуждено уголовное дело и проводится прокурорская проверка.

По предварительным данным прокуратуры Свердловской областью, люлька находилась на уровне 32-го этажа здания и у нее с одной стороны оборвался трос, она повисла на втором, а рабочие выпали.

Погибли граждане одной из республик Центральной Азии 1995 и 1989 годов рождения, уточнили в пресс-службе городского управления МВД.

Уголовное дело о их гибели возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть двух человек (ч.3 ст.216 УК), сообщили в областном главке СК. Следователи изымают документы о соблюдении норм безопасности на этой стройке, допрашивают очевидцев и представителей застройщика.

Прокуроры в ходе проверки выяснят, кто отвечал за соблюдение техники безопасности на этой площадке и кто допустил людей к работе.

Екатеринбург СКР Прокуратура Свердловской области МДВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины

В РАНХиГС подтвердили содействие следственным действиям против ряда сотрудников

В РАНХиГС подтвердили содействие следственным действиям против ряда сотрудников
Военная операция на Украине

РФ развернет орбитальную группировку для слежения за боевыми действиями на Украине

РФ развернет орбитальную группировку для слежения за боевыми действиями на Украине

В Петербурге с 27 мая отменят масочный режим

Верховный суд РФ отложил на конец июня иск о признании отряда "Азов" террористическим

Осужденному мэру Томска Ивану Кляйну предъявили новое обвинение