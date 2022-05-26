Лидера экстремистской "Артподготовки" Мальцева заочно оштрафовали за дискредитацию армии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Кировский суд Саратова наложил административный штраф на находящегося в розыске лидера запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда Мальцев оштрафован на 50 тыс. рублей по ч.2.ст 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что "Мальцев выставил в одном из телеграм-каналов публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ".

Как сообщалось, Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал движение "Артподготовка" экстремистским, его деятельность в РФ была запрещена. Сам Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск. В ноябре 2018 года он сообщил о предоставлении ему Францией политического убежища.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В настоящее время Мальцев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Террористическое сообщество, созданное российским оппозиционером Мальцевым из числа участников экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещена в РФ), внесено в соответствующий реестр ФСБ.