Реестр ФСБ пополнился террористической организацией сторонников оппозиционера Мальцева

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Террористическое сообщество, созданное российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым из числа участников экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещено в РФ), внесено в соответствующий реестр ФСБ.

Сообщество стало 35-й организацией, внесенной в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.

В июле 2017 года ФСБ сообщила, что в отношении уроженца Саратова Мальцева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал движение "Артподготовка" экстремистским, его деятельность в РФ запрещена. Сам Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск.

В ноябре 2018 года он сообщил о предоставлении ему Францией политического убежища.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В настоящее время Мальцев включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Второй западный окружной военный суд в июне 2020 года признал виновными Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю в участии в запрещенном в РФ движении "Артподготовка" и назначил им сроки от 6 до 13 лет колонии строгого режима.

Все трое признаны виновными в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), а также в покушении на подготовку теракта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Также Толкачеву было предъявлено обвинение в еще одном эпизоде по подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).