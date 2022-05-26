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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Жительница Адыгеи попала под следствие, заказав средство для похудания

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы республики, получившей по почте препарат для похудания с сильнодействующим веществом, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Уточняется, что препарат жительница поселка Яблоновского заказала через интернет у иностранного поставщика в апреле. В своем составе он содержал сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой более 600 граммов.

Женщина "была задержана сотрудниками ФСБ в момент получения запрещенных препаратов в отделении связи", говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

ФСБ Адыгея
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