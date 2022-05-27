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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Минэкономразвития РФ займется мониторингом качества госуслуг

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России планируется предусмотреть мониторинг качества государственных услуг, постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Ответственным за мониторинг назначено Минэкономразвития", - сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Мониторинг охватит государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг.

В пресс-службе сообщили, что сейчас он проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан.

"Автоматизированный анализ качества предоставления госуслуг будет проходить ежедневно в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития вместе с Минцифры должно утвердить в течение пяти месяцев после вступления постановления правительства в силу, - говорится в сообщении. - Еще три месяца отводится на обеспечение технической готовности информационных систем. Полноформатный мониторинг должен стартовать в начале 2023 года - спустя 12 месяцев".

Отчеты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в правительство.

Минэкономразвития РФ
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