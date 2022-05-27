Минздрав сообщил, что 40% мужчин последние два года не ходили к врачам по ОМС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России не менее 40% мужчин и не менее 35% женщин в трудоспособном возрасте не посещали врача по ОМС в течение последних двух лет; граждане чаще начинают обращаться за медпомощью в более старшем возрасте, сообщил на коллегии Минздрава замглавы ведомства Евгений Камкин. Его цитирует пресс-служба.

"Доля пациентов, обращавшихся за медицинской помощью, увеличивается с возрастом: мужчины начинают чаще посещать специалистов после 55 лет, женщины - после 50 лет", - сказал Камкин.

По его словам, более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет с неблагоприятными исходами (смерть или инвалидизация) из-за болезней системы кровообращения, не обращались за медпомощью в течение последних двух лет своей жизни.

"Эта возрастная группа вызывает у нас наибольшую обеспокоенность", - отметил замминистра.

Он напомнил, что для профилактики риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и развития сосудистых катастроф необходимо каждый год проверяться у врача.