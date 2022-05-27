Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Минздрав сообщил, что 40% мужчин последние два года не ходили к врачам по ОМС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России не менее 40% мужчин и не менее 35% женщин в трудоспособном возрасте не посещали врача по ОМС в течение последних двух лет; граждане чаще начинают обращаться за медпомощью в более старшем возрасте, сообщил на коллегии Минздрава замглавы ведомства Евгений Камкин. Его цитирует пресс-служба.

"Доля пациентов, обращавшихся за медицинской помощью, увеличивается с возрастом: мужчины начинают чаще посещать специалистов после 55 лет, женщины - после 50 лет", - сказал Камкин.

По его словам, более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет с неблагоприятными исходами (смерть или инвалидизация) из-за болезней системы кровообращения, не обращались за медпомощью в течение последних двух лет своей жизни.

"Эта возрастная группа вызывает у нас наибольшую обеспокоенность", - отметил замминистра.

Он напомнил, что для профилактики риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и развития сосудистых катастроф необходимо каждый год проверяться у врача.

Минздрав Евгений Камкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

Военная операция на Украине

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе