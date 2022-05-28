Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В России горят 60 тыс. га леса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30% и достигла 60 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в субботу.

"За прошедшие сутки 27 мая 2022 года в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6 112 га. На 00:00 мск 28 мая 2022 года на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров на площади 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные пожары, включая локализованные, действуют в Красноярском крае - почти 35,4 тыс. га, в Иркутской области - около 12 тыс. га, в Забайкальском крае - более 8,4 тыс. га, в Туве - более 3,4 тыс. га и в Томской области - более 1 тыс. га. Лесные пожары площадью менее 1 тыс. га зарегистрированы в Амурской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе.

Лесные пожары тушат почти 3,8 тыс. человек, задействовав 534 единицы техники, 68 воздушных судов задействованы в мониторинге и еще 37 воздушных судов - в тушении пожаров.

Пожароопасный сезон начался в 81 субъекте РФ. Режим ЧС в связи с лесными пожарами сегодня действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах РФ.

Авиалесохрана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве взыскал с братьев Магомедовых $750 млн

Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка

Что произошло за день: пятница, 27 мая

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"