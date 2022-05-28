В России горят 60 тыс. га леса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30% и достигла 60 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в субботу.

"За прошедшие сутки 27 мая 2022 года в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6 112 га. На 00:00 мск 28 мая 2022 года на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров на площади 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные пожары, включая локализованные, действуют в Красноярском крае - почти 35,4 тыс. га, в Иркутской области - около 12 тыс. га, в Забайкальском крае - более 8,4 тыс. га, в Туве - более 3,4 тыс. га и в Томской области - более 1 тыс. га. Лесные пожары площадью менее 1 тыс. га зарегистрированы в Амурской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе.

Лесные пожары тушат почти 3,8 тыс. человек, задействовав 534 единицы техники, 68 воздушных судов задействованы в мониторинге и еще 37 воздушных судов - в тушении пожаров.

Пожароопасный сезон начался в 81 субъекте РФ. Режим ЧС в связи с лесными пожарами сегодня действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах РФ.