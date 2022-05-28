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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Утверждены параметры льготного кредитования для системообразующих организаций в медиа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Системообразующие организации медиаотрасли, в том числе электронные, печатные СМИ и полиграфисты, смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности.

Как сообщает в субботу сайт правительства, параметры новой кредитной программы утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одна организация сможет взять до 10 млрд рублей, группа компаний - до 30 млрд рублей. Срок льготного кредитования составит 12 месяцев. При этом организация должна взять на себя обязательство сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "доступные заемные средства позволят системообразующим организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объем и качество выпускаемой продукции".

На субсидирование новой программы из резервного фонда правительства уже выделено 3,5 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Ранее правительство запустило специальные программы льготного кредитования системообразующих предприятий, работающих в сфере транспорта, информационных технологий, промышленности и торговли, агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса.

Михаил Мишустин
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