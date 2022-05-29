Патриарх Кирилл сказал, что с пониманием относится к решениям руководства УПЦ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье впервые прокомментировал итоги недавнего Собора Украинской православной церкви.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - сказал он после литургии в храме Христа Спасителя.

27 мая Архиерейский Собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной спецоперации РФ на Украине и принял изменения в устав, которые, как было объявлено, делают УПЦ независимой. Позже стало известно, что не все епархии, в частности Донецкая и Крымская, поддержали поправки в устав УПЦ и, соответственно, независимый статус затронет не всю Украинскую церковь.

После литургии в храме Христа Спасителя патриарх сказал, что, относясь с пониманием к действиям украинского епископата, он в то же время молится о том, "чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа", и "чтобы те духовные ценности, которые сформировал наш благочестивый народ под покровительством единой Русской православной церкви, чтобы они, укорененные в душах и сердцах людей, сегодня принесли свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду".