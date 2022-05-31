Лесные пожары на площади более 14,6 тыс. га тушат в Иркутской области

Фото: Авиалесоохрана РФ/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано семь лесных пожаров площадью 621 га, продолжается тушение 10 очагов на площади 14,6 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Действуют три пожара на площади 1 тыс. 833,5 га в Качугском, Усть-Илимском и Усольском районах. Полностью локализовано семь пожаров на площади 12 тыс. 772,4 га", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в понедельник в регионе действовало три лесных пожара на площади 1,8 тыс. га, и семь очагов было локализовано на 10,9 тыс. га.

По данным облправительства, в понедельник пожары тушили 682 человека: 446 пожарных-десантников, 140 сотрудников лесопожарных формирований, 96 мобилизованных граждан, а также 101 единица наземной техники. Мониторинг осуществляли 10 самолетов: шесть Ан-2 и четыре легкомоторных. Вертолет Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200 работали на тушении пожаров.

В понедельник в Иркутской области был продлен режим чрезвычайной ситуации в лесах, действующий с 19 мая.