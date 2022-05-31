Нефтяное пятно обнаружили на Оке во Владимирской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Владимирские спасатели устраняют последствия попадания нефтепродуктов в реку Ока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Территориально пятно было обнаружено между населенным пунктом Благовещенское Муромского района Владимирской области и населенным пунктом Кондраково Нижегородской области. Его площадь и происхождение устанавливаются", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что на месте работают специалисты по установке боновых заграждений.