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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Нефтяное пятно обнаружили на Оке во Владимирской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Владимирские спасатели устраняют последствия попадания нефтепродуктов в реку Ока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Территориально пятно было обнаружено между населенным пунктом Благовещенское Муромского района Владимирской области и населенным пунктом Кондраково Нижегородской области. Его площадь и происхождение устанавливаются", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что на месте работают специалисты по установке боновых заграждений.

Владимирская область МЧС РФ
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